Standard zet uitschuiver in Sint-Truiden recht met vlotte thuiszege tegen Moeskroen

Standard heeft zondagnamiddag in eigen huis met 4-1 (rust: 2-0) gewonnen van Excel Moeskroen op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. Daarmee zetten de Rouches de uitschuiver van vorig weekend op het kunstgrasveld van Sint-Truiden recht en komen ze met negen op twaalf op de derde plaats, op één punt van Club Brugge en KV Mechelen. Moeskroen is voorlopig vijfde met zeven punten.

Standard, met Mehdi Carcela en Anthony Limbombe op de bank, drukte het gaspedaal meteen in van bij het eerste fluitsignaal en de eerste echt grote kans leverde net voor het kwartier al het openingsdoelpunt op. Een lage voorzet van op links van Nicolas Gavory ging voorbij een bos aan Moeskroen-spelers tot bij Maxime Lestienne, die aan de tweede paal niet twijfelde en tegen zijn ex-ploeg het openingsdoelpunt tegen de netten trapte. De thuisploeg drukte door en even later werd Renaud Emond het straatje ingestuurd, Moeskroen-doelman Vasic moest zich strekken om de 2-0 van het bord te houden.

Moeskroen was nergens in de die beginfase en liep na 22 minuten al tegen een tweede tegentreffer aan, toen Lestienne aan de rand van de zestien uitpakte met een knappe controle en met zijn daaropvolgend schot Vasic voor de tweede keer klopte. Standard zat op rozen en de rest van de eerste helft werd een maat voor niets op Sclessin.

De Moeskroense ambities - als die er nog waren - werden meteen van bij de aftrap van de tweede helft helemaal de kop ingedrukt. Met Selim Amallah was het opnieuw een voormalig Moeskroen-speler die voor het doelpunt zorgde in Luik - zijn krul ging mooi in de verste hoek. De hoop van Moeskroen leefde nadien even op toen Kostas Laifis er in een rondje ‘comedy capers’ met zijn doelman Arnaud Bodart met een owngoal 3-1 van maakte. Dat leek ook de eindstand te zullen worden, maar Emond ging nog nadrukkelijk op zoek naar zijn doelpuntje. Met het einde van de reguliere speeltijd in zicht viel die treffer en daarmee zette de Luikse topschutter de 4-1 eindstand op het scorebord. Meteen de tweede keer dit seizoen dat de Luikenaars vier keer scoren in een thuiswedstrijd.

Zondagavond staan er met Antwerp - STVV (18u) en AA Gent - KV Oostende (20u) nog twee wedstrijden op het programma. Zulte Waregem en Charleroi sluiten de vierde speeldag maandagavond (20u30) af met een duel aan de Gaverbeek.