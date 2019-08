Een duizendtal inwoners van Beringen en Heusden-Zolder hebben zondagmiddag tijdens een stille mars de omgekomen brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders herdacht.

De ingetogen menigte wandelde vanuit de brandweerkazerne in Beringen achter een brandweerwagen naar de voormalige supermarkt die vorige zondag afbrandde. Vooraan wandelden de brandweermannen van Beringen, gevolgd door de burgemeester en het schepencollege. Achter hen liep een duizendtal sympathisanten. Aan de site in de Koolmijnlaan werden ze opgewacht door buurtbewoners. Initiatiefneemster Christine Diliën, die een van de overleden brandweermannen kende, was verrast door de grote opkomst. ‘Het voelt heel goed. Daaraan zie je hoe groot de solidariteit is van de mensen naar de brandweer en onder elkaar.’