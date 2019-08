Hoe ziet het concert van de toekomst eruit? Hoe klinkt de muziek die een algoritme maakt? En waar kijk je eigenlijk naar op een optreden zonder muzikanten en instrumenten? ‘Concert in A.I.: the Promethean promise’ trachtte eerste antwoorden te geven.

Een persoon in een strak aansluitend neonroze pak, onherkenbaar gemaakt met een zilveren masker, drukte een knop van de synthesizer in en zette daarna plechtstatig een stap achteruit. Vanaf dan was het ...