Oliver Naesen wint spectaculaire slotrit met aankomst op Muur, Laurens De Plus is eindwinnaar in BinckBank Tour

Oliver Naesen heeft de laatste etappe van de BinckBank Tour gewonnen. De voormalige Belgische kampioen klopte Greg Van Avermaet in een sprint op de Muur van Geraardsbergen. Laurens De Plus finishte net achter hen als derde en is eindwinnaar, voor Naesen en Tim Wellens. Wellens begon de dag als leider en loopt een derde eindzege mis.

Op de laatste dag kon het klassement van de BinckBank Tour nog door elkaar geschud worden, want er stond een zware etappe op het programma. Veertien hellingen over een parcours van 177 kilometer, waaronder driemaal de Bosberg, driemaal de Denderoordberg en driemaal de Muur van Geraardsbergen. Met als extraatje de intussen klassieke aankomst bergop op de Vesten.

Op papier waren er kanshebbers bij de vleet voor ritwinst in de Vlaamse Ardennen, maar voor het eindklassement werd in de eerste plaats naar drie renners gekeken. Niet toevallig de drie mannen die ook in de top drie stonden: leider Tim Wellens (Soudal-Lotto), Marc Hirschi (Sunweb, op 8 seconden) en Laurens De Plus (Jumbo-Visma, op 12 seconden). Maar vroeg in de etappe leek niemand echt zin te hebben om koers te maken.

Vijftien leiders

Op iets meer dan 100 kilometer van de streep kwam de eerste vlucht er dan toch. Een groep van acht reed weg, nadien kwam een zevental aansluiten. Vijftien leiders, dus: Bob Jungels, Carlos Verona, Gijs Van Hoecke, Jack Bauer, Casper Pedersen, Martijn Tusveld, Mads Pedersen, Marco Marcato, Mitchell Docker, Valentin Madouas, Laurens De Vreese, Zhandos Bizhigitov, Oscar Riesebeek, Aimé De Gendt en Ludovic Robeet. Daar zat eerst ook Dmitriy Gruzdev bij, maar de Kazak viel al snel weg.

Veel voorsprong kregen de leiders niet, en bij de eerste passage op de Muur nam Soudal-Lotto het heft in handen. Heel wat renners moesten al snel naar adem happen. Juan Molano viel intussen letterlijk weg door een vreemde val in een bocht, waarna de Colombiaan van UAE Team Emirates moest opgeven.

Foto: Photo News

Bij de tweede passage op de Muur trok Laurens De Vreese aanvankelijk door op de Vesten, maar op de eigenlijke Muur was het Mads Pedersen - vorig jaar nog tweede in de Ronde van Vlaanderen - die op indrukwekkende wijze naar boven knalde. Ook Jack Bauer en Aimé De Gendt deden dat vlot. De drie kregen nog het gezelschap van Valentin Madouas, Casper Pedersen en Marco Marcato. Bob Jungels probeerde nog solo de oversteek te maken richting de zeskoppige leidersgroep, maar de Luxemburger kwam niet voorin en reed op de Bosberg lek.

Laatste beklimming Muur

Op diezelfde Bosberg ging Lukas Pöstlberger aan, na een korte achtervolging kwam de Oostenrijker aansluiten bij de zes leiders. Een groep van vier - met daarbij Stijn Vandenbergh - probeerde ook aan te sluiten, maar zij werden door het beukwerk van Bob Jungels en een aanval van Philippe Gilbert ingerekend op de Denderoordberg. Bij de derde beklimming van de Muur spatte de kopgroep uit elkaar: Valentin Madouas gaf de beste indruk en kwam als eerste boven. De favorieten volgden op enkele seconden.

Foto: Photo News

Vlak voor de laatste passage op de Bosberg, waar de Gouden Kilometer ook lag, kwam alles weer samen. Maar meteen ging Laurens De Plus in de aanval. Hij kreeg met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen twee heel interessante bondgenoten mee. Ondanks een moeilijk momentje in het slot van de klim sprokkelde de renner van Jumbo-Visma zeven bonificatieseconden in de Gouden Kilometer, waarmee hij virtueel tot op vijf seconden van Tim Wellens naderde. Het trio trok door na de Bosberg en verzamelde zo al snel een leuke voorsprong.

Wellens vraagt om hulp

In het peloton werd getwijfeld: leider Tim Wellens zocht vertwijfeld hulp rond zich, maar al zijn teamgenoten waren al gelost. Op 13 kilometer van de finish, toen De Plus, Van Avermaet en Naesen al zo’n driekwart minuut voorsprong hadden, moesten Wellens en Hirschi zelf de kastanjes uit het vuur halen in het peloton. De Denderoordberg en de slotklim op de Vesten kwamen er natuurlijk nog aan, maar de drie leiders zouden ze niet meer terugzien. Weg kansen op eindwinst voor Wellens en Hirschi.

Foto: BELGA

Op de Denderoordberg, vijf kilometer voor de finish, probeerde Zdenek Stybar nog weg te rijden uit het peloton. Zonder succes, want Marc Hirschi reed het gat dicht. Gilbert en Simon Clarke konden wel wegrijden, maar bij het oprijden van de Vesten hadden de drie leiders nog 20 seconden voorsprong. Op de slotklim bleek Naesen de sterkste voor Van Avermaet, De Plus werd derde op enkele seconden achterstand en stelde de eindwinst veilig.

Achter De Plus werd het eindpodium nog stevig door elkaar geschud. Door het spel der bonificaties springt Naesen nog van de elfde naar de tweede plaats. Tim Wellens eindigt één seconde achter hem als derde, terwijl Greg Van Avermaet nog een seconde verderop finisht en dus nipt naast het podium valt. Marc Hirschi, voor deze rit nog tweede, maakt de top vijf vol.

Foto: BELGA

Uitslag zevende etappe:

1) Oliver NAESEN

2) Greg VAN AVERMAET

3) Laurens DE PLUS +4”

4) Simon Clarke +25”

5) Philippe GILBERT+26”

6) Mike Teunissen +26”

7) Michael Valgren Andersen +35”

8) Ivan Garcia Cortina +35”

9) Amaury Capiot +38”

10) Dylan van Baarle +38”

Eindstand:

1) Laurens DE PLUS

2) Oliver NAESEN +35”

3) Tim WELLENS +36”

4) Greg VAN AVERMAET +37”

5) Marc Hirschi +44”

6) Mike Teunissen +1’06”

7) Ivan Garcia Cortina +1’13”

8) Stefan Küng +1’16”

9) Simon Clarke +1’19”

10) Soren Kragh Andersen +1’21”