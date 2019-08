Ertebrekers Eighties Extravaganza: the original Ertebrekers

Mauro heeft de lat hoog gelegd toen hij vorig jaar niet alleen een brassband maar ook Willy Sommers had uitgenodigd om de Marquee op zondagmiddag mee te openen. Niet verwonderlijk dus dat Flip Kowlier en zijn Ertebrekers meteen op het gaspedaal gingen staan. Er kwam nog nét geen ‘Waar zijn die handjes?’ aan te pas, maar de handjes moesten en zouden de lucht ingaan.

Om ‘Eva Mendes’ mee te scanderen had het publiek nauwelijks aansporing nodig. En al wie ‘De zji’ intussen nog niet als een evergreen beschouwt, mag bij ons gerust eens een hoorcollege komen volgen over de metacontext van die song in het genre van de West-Vlaamse boybandfunk. Kortom, de komst van Ertebrekers naar Pukkelpop heeft ons verheugd. En de gasten die ze hadden meegebracht, maakten het feestje compleet.



Hoewel. Een feestje zoals Mauro en Willy Sommers vorig jaar bouwden, werd het niet. Dat is logisch: Vlaamse schlagers kun je nu eenmaal moeilijk vergelijken met de eighties- en ninetiesnostalgie waar Brihang, Martha Da’ro en Soulsister vandaag voor zorgden.



Brihang rapte ‘Steentje’ op de zoete keyboardtonen van LL Cool J’s ‘I need love’. Hoppah, throwback naar 1987. Wij blij.



Martha Da’ro mocht de lyrics van ‘Pump up the jam’ voor haar rekening nemen en ze deed dat stif hoed, om het in Ertebrekerstaal te zeggen.



Zou Paul Michiels vandaag zijn opgestaan met de gedachte: ‘Yes, eindelijk eens optreden in een festivaltent’? Dat Soulsister, zeg maar the original Ertebrekers, ooit op Pukkelpop zou staan, had hij noch Jan Leyers wellicht ooit durven vermoeden. Wij ook niet, maar we waren blij dat we zulke strakke versies van ‘Through before we started’ en - uiteraard - ‘The way to your heart’ mochten horen. Met dank aan de drie blazers trouwens, die zich zichtbaar kostelijk stonden te amuseren met deze eighties extravaganza.