Vanaf 1 december gelden nieuwe afrondingsregels: 'Dit zal tot discussies leiden'

Vanaf 1 december wordt afronden voor handelaars verplicht, maar enkel bij cashbetalingen. Afhankelijk van het te betalen bedrag kan een klant dus voordeel doen bij het kiezen van zijn betaalwijze. Dat zal tot discussie leiden, reageert het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Wie vanaf 1 december bij de slager een rekening heeft van pakweg 13,16 euro, zal cash 13,15 euro kwijt zijn door de nieuwe afrondingsregels. Als dezelfde klant met bankkaart of elektronische maaltijdcheques betaalt, is hij 13,16 euro kwijt. Want bij elektronische betalingen moet er niet afgerond worden - enkel als de handelaar daar zelf voor kiest.

Vooral bij gemengde betalingen met verschillende betalingswijzen wordt dit lastig, benadrukt het NSZ. 'Cash moet afgerond worden, elektronische betalingen mogen worden afgerond en maaltijdcheques en ecocheques mogen niet worden afgerond. Dit zal tot heel wat onduidelijkheid zorgen bij de klanten en kan tot discussies leiden', klinkt het in persbericht.

Het NSZ waarschuwt ook dat dit het werk van kassabedienden er niet eenvoudiger op zal maken. 'Het risico is ook groot dat klanten tot op het laatste moment zullen wachten om te beslissen hoe ze zullen betalen: cash of elektronisch. De keuze zal afhangen van wat voor hen het goedkoopste is, met files en frustraties aan de kassa tot gevolg.'

NSZ wil de verplichte afronding niet alleen op cash betalingen maar op àlle betalingswijzen. Uit eigen onderzoek blijkt dat negen op de tien handelaars voorstander zijn van de verplichte afronding op het kassaticket ongeacht de betalingswijze. NSZ zal dan ook, eenmaal de federale regering is gevormd bij de bevoegde minister aankloppen om de wetgeving aan te passen en de afronding te verplichten op àlle betalingen, klinkt het nog.