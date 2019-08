De koeltorens van Didcot Power Station, die de iconische skyline vormden voor de inwoners van het Engelse graafschap Oxfordshire, werden om 7 uur deze ochtend op spectaculaire wijze afgebroken. Volgens Britse media zorgde de explosie er echter ook voor dat zeker 40.000 gezinnen zonder stroom kwamen te zitten. Enkele hoogspanningsmasten in de buurt van de koeltorens zouden vuur hebben gevat. Een eerste fase van de afbraak in 2014 liep ook al mis. Vier mensen kwamen toen om het leven.

In Oxfordshire, in het zuidoosten van Engeland, kwamen de 114,3 meter hoge torens synchroon naar beneden na gecontroleerde explosies aan hun basis. Stofwolken rezen op uit het puin, in tegenstelling tot de stoom die ze produceerden van 1970 tot 2013. Toeschouwers deelden echter beelden van de explosie op Twitter, waaruit bleek dat hoogspanningsmasten in de buurt in brand stonden, momenten nadat de drie betonnen torens instortten. Het energiebedrijf Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) bevestigde dat ten minste 40.000 van zijn klanten in South Moreton, North Moreton, Didcot en de omliggende gebieden getroffen waren door een storing in het hoofdnetwerk. De gezinnen hebben ondertussen weer stroom.

Drie andere koeltorens werden al in 2014 gesloopt, maar de klus kon niet worden voltooid. Een ketelhuis van tien verdiepingen stortte toen in, waarbij vier mannen werden gedood. Het duurde meer dan zes maanden voordat hun lichamen konden worden geborgen. Het onderzoek, dat nog steeds loopt, wijst naar doodslag.

Een andere koeltoren van 200 meter hoog, een van de hoogste bouwwerken van Groot-Brittannië, blijft tot de herfst op de site staan, en wordt daarna ook gesloopt.