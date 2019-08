Nieuwe Chinese draagraket maakt geslaagde maidenvlucht

China heeft voor het eerst en met zijn succes zijn nieuwe, commerciële, draagraket Smart Dragon-1 (SD-1) gelanceerd, zo heeft het officiële persbureau Xinhua gemeld.

De SD-1 vertrok zaterdag om 06.11 uur Belgische tijd vanop de noordwestelijke ruimtehaven Jiuquan. Drie meegevoerde satellieten kwamen in de vooropgestelde baan. De door drie bedrijven in Peking gebouwde kunstmanen dienen voor aardobservatie en (tele)communicatie.

De SD-1 is ontwikkeld door de China Rocket Co, een spin-off van de Chinese Academie voor Draagrakettechnologie. Hij is op commerciële basis gebouwd om tegemoet te komen aan de lanceermarkt voor kleine commerciële satellieten, zegt Wang Xiaojun van de Academie.

De draagraket is 19,5 meter hoog en heeft een diameter van 1,2 meter. Bij vertrek weegt het gevaarte ongeveer 23,1 ton. De SD-1 draait op vaste brandstof en kan een gewicht van 200 kilo, bestaande uit ofwel één ofwel meerdere kunstmanen, in een zonsynchrone baan op een hoogte van 500 km brengen.

De ontwikkeling duurde minder dan achttien maanden. Intelligente technologie moet helpen de data van de raket te analyseren om de efficiëntie en accuratesse nog te verbeteren.

Na ondertekening van een lanceercontract is het mogelijk de SD-1 op zes maanden tijd te vervaardigen. Eenmaal op de lanceerplaats, kan de draagraket binnen de 24 uur vertrekken. China Rocket wil tegen eind volgend jaar al vijf van zijn nieuwe draagraketten gelanceerd zien.