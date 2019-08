Nike gaat zwangere atletes niet langer straffen

Vrouwelijke atletes die ervoor kiezen om moeder te worden tijdens hun carrière, zullen niet langer financieel worden gestraft door sponsor Nike. Zo moet blijken uit een brief die Allyson Felix deelt op sociale media.

Felix, de enige vrouw die zes gouden olympische atletiekmedailles op haar palmares heeft staan, deelde zaterdag een brief van Nike, waarin staat te lezen dat het sportmerk zijn sponsorbeleid voor zwangere atletes aanpast. Wanneer een atlete voortaan zwanger wordt, is ze de volgende achttien maanden gevrijwaard van financiële straffen gekoppeld aan verminderde prestaties.

Een grote overwinning voor de 33-jarige Felix, een van de atletes die in mei het seksisme van Nike aan de kaak stelde. Zij schreef in een opiniestuk voor The New York Times dat ze haar sponsor nog voor haar zwangerschap, bij onderhandelingen voor een nieuw contract, om garanties had gevraagd dat ze niet zou moeten inleveren op haar loon, moest blijken dat ze minder sterk zou presteren in de eerste maanden voor en na haar bevalling.

‘Ik wilde een voorbeeld stellen, een nieuwe norm bepalen. Als ik, een van Nike’s meest uitgespeelde atletes, niet kon verzekeren dat ze zou beschermd worden bij een zwangerschap, wie dan wel?’ Nike volgde echter niet, en wilde haar zeventig procent minder betalen dan voor haar zwangerschap.

Felix zette toch door met de gezinsuitbreiding en werd eind vorig jaar moeder van een dochter. Nadat de sprintster in juli haar comeback maakte op de track, besliste ze om haar contract met Nike niet te verlengen, maar ging ze in zee met Athleta. De brief die ze deelt, zal dan waarschijnlijk ook niet aan haar gericht zijn, toch bedankt ze Nike om de boodschap uit te dragen dat ‘we meer zijn dan atletes’.

Nike bevestigt aan Sports Illustrated dat alle vrouwelijke atletes die ze sponsoren de komende dagen dezelfde aanpassing aan hun contract zullen ontvangen.