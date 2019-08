Dertien arrestaties bij betoging extreemrechts in Portland

Een betoging van extreemrechts en een extreemlinkse tegenbetoging brachten zaterdag ongeveer 1.200 mensen op de been in het Amerikaanse Portland. Dertien demonstranten werden opgepakt.

De extreemrechtse groepering Proud boys had zaterdag opgeroepen tot een grootse bijeenkomst in Portland in de Amerikaanse staat Oregon, maar zij werden opgewacht door een tegenbetoging van antifascisten. Bij de confrontaties tussen beide groepen liepen zeker zes mensen lichte verwondingen op, één iemand werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Op het hoogtepunt van de demonstratie waren naar schatting 1.200 mensen aanwezig, aldus politiechef Danielle Outlaw. De politie arresteerde dertien demonstranten en nam verschillende wapens in beslag, waaronder chemische sprays, metalen en houten staven, messen en een geweer.

Burgemeester van Portland Ted Wheeler is tevreden dat de betoging al bij al rustig is verlopen. ‘De politie heeft zijn job voorbeeldig gedaan bij de de-escalatie van de situatie, door de extremisten van beide kampen voor het grootste gedeelte gescheiden te houden en confrontaties te voorkomen.’

Portland had zich voorbereid op zwaar geweld, want beide organisaties zijn de voorbije maanden al verschillende keren slaags geraakt met elkaar. President Donald Trump had enkele uren voor de betoging nog gezegd dat hij ‘sterk overwoog’ om de antifascistische organisatie te bestempelen als een terroristische organisatie.

Foto: AFP

Foto: AFP