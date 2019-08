Gran Canaria opnieuw getroffen door bosbranden

Op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria is opnieuw een bosbrand uitgebroken. Een toeristische site en een luxehotel moesten zaterdag ontruimd worden.

De raad van het eiland maakte bekend dat het Kruis van Tejada, een populaire bergsite, geëvacueerd werd, net zoals een luxehotel in de buurt. Even later werd ook het centrum van het dorp Tejeda ontruimd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen geëvacueerd zijn, maar Tejeda telt iets minder dan 2.000 inwoners.

De lokale autoriteiten sloten ook verschillende wegen af in de buurt van de brand. Ze raden mensen aan om de zone te verlaten.

Vijf dagen geleden slaagde de brandweer erin een andere brand in dezelfde zone van het eiland te bedwingen. Ook toen moesten honderden mensen de regio verlaten. De autoriteiten waarschuwden er al voor dat de brand opnieuw kon aangewakkerd worden door de hevige wind.

De brandweer van het eiland stuurde helikopters naar de getroffen zone. De situatie ‘ziet er helemaal niet goed uit, met deze temperaturen, de wind en de lage luchtvochtigheid’, klinkt het in een mededeling. De watervliegtuigen zijn niet beschikbaar omdat ze uitgestuurd zijn naar het Spaanse vasteland, duizend kilometer verder.