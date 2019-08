Royal Blood: zo klassiek dat het exotisch werd

Mike Kerr kwam het podium op in een stijlvol pak - twee jaar geleden op Rock Werchter was dat nog een blitse pilotenbril en een lelijke polo. Zou het duo uit Brighton zich omgeschoold hebben tot klasserockers? Welnee: drummer Ben Thatcher kroop nog altijd met dezelfde baseballpet achter zijn drumstel. En grote opluchting: hun riffs klonken nog altijd even smerig.

Met de miezerende regen stonden alle lichten op groen om van de Main Stage-passage van Royal Blood een waar flandrien-optreden te maken. In ‘Lights out’ trapte Kerr zijn basgitaar al meteen flink op de staart, en Thatchers drumvellen leken wel gemaakt van gewapend beton. Gekke vaststelling, overigens: een optreden met enkel bas en drum, waarbij je elk geluid dat je hoorde kon thuisbrengen naar een beweging die je zag op het podium, voelde op Pukkelpop 2019 bijna exotisch.



En dat terwijl Royal Bloods songs oerklassiek waren. In ‘Loose change’ zwierde Kerr er een Elvis-heupje uit, en ‘Hook, line and sinker’ is zo eenvoudig dat we meermaals dachten dat de bassist ‘I love rock and roll’ zou beginnen spelen. Bij ‘I only lie when I love you’ volgde een schaarse verrassing, toen de band zijn aantal leden verdubbelde met twee achtergrondzangeressen. Al hadden die dames evengoed backstage kunnen blijven: iemand aan de geluidsconsole was hun microfoon vergeten open zetten. Daar vulde het publiek de ontbrekende partijen nog zelf in, maar in het nog onuitgebrachte ‘Boilermaker’, met een haast rappend refreintempo, bleek dat een flink stuk moeilijker.



Aan die nieuwe song werden weinig woorden vuil gemaakt, net als aan de rest van de set. De Britten lieten de langgerekte drumsolo van ‘Little monster’ liever voor zichzelf spreken. Zoiets is natuurlijk een stuk moeilijker als al je muziek op tape staat - we kijken naar jou, Post Malone. Wat Royal Blood bracht was misschien gerepeteerde spontaniteit, maar wel wáárdevolle spontaniteit. Of tenminste: waardevoller dan honderd keer vragen om een moshpit. Die moet je namelijk niet opeisen, maar afdwingen. Dat weet Royal Blood als geen ander.