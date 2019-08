Brutus: plankgas de mist in

'Fire! Burn them all!' Brutus plaatste de hele Club van bij het startschot voor het vuurpeloton. Het Leuvense postmetaltrio had vijftig minuten, en haalde de voet geen seconde van het gaspedaal.

Dat had zijn gevolgen voor 'Drive': daar ging de band even aan 300 per uur de mist in. Ze legden het nummer stil, leken af te spreken waar ze precies zouden hervatten, en ramden vervolgens aan 400 per uur verder. 'Sorry, merci voor het geduld, dank u', zei drumster en zangeres Stefanie Mannaerts achteraf.



Dat was nergens voor nodig, want plankgas de mist in gaan lijkt deze band op het lijf geschreven. Het is tenslotte die houding die hen hun jongste album 'Nest' opleverde. Dat schetst hoe ze zich vergaloppeerden op tournee na hun debuutalbum 'Burst', en hoe ze daarna enkele familiale problemen glad te strijken hadden.



De wonden die dat sloeg waren hoorbaar in 'War' en 'Distance'. Bij die nummers hoorde je dat Mannaerts op het scherpst van de snee zingt, en dat ze er zich al een paar keer aan gesneden heeft ook. 'I need water/ spill your water, hold me now', klonk het nog in 'Fire'. Na afloop konden we 'idem' zeggen: het was een flinke plensbui die ons kon afkoelen.