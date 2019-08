Parcels: al dansend naar Funkytown

Als het de bedoeling was van die afbeeldingen van fruitstillevens op de achtergrond om de jaren zeventig en hun culinaire geneugten in herinnering te brengen (pêchen met tonijn!) bij de toehoorders die met een hongerke te kampen hadden, dan is dat wat ons betreft alvast gelukt.

Gelukkig slaagde Parcels er vrijwel meteen in om onze naar nacho’s en noedels afdwalende gedachten terug op het spoor van de muziek te brengen. Wat ze daarvoor hadden meegebracht? Songs die het beste van drie tijdperken in zich droegen.



‘Disco’ lijkt vandaag wel het codewoord te zijn in de Castello. Na de glimmende discofunk van Franc Moody was het nu de beurt aan Parcels om de reputatie van het genre op te poetsen. En of ze dat deden! Nile Rodgers-gitaartjes: check. Earth, Wind & Fire-groove: check. Talking Heads-excentriciteit (de synchrone danspasjes van de bandleden): check.



Hebben we nu al die tijdperken al gecoverd? O, juist: de jaren tweeduizend nog.



Welnu, die waren voelbaar in de Daft Punk-vibes van ‘Tieduprightnow’, dat herinneringen opriep aan Daft Punks ‘Instant crush’. En uiteraard ook in ‘Overnight’, de song die Parcels samen met de Franse elektrogrootheden maakte en die klonk als een track die zomaar op ‘Random access memories’ had kunnen staan.



Parcels nam die hele tent mee naar Funkytown. Aan de vele dansende lijven te zien was het daar goed toeven.