Sportjournalist gaat voortaan als vrouw door het leven

Na Bo Van Spilbeeck in België heeft nu ook een voetbaljournalist van de gereputeerde Britse krant The Guardian zich geout als transgender. Al lijkt Bandini zich vooral schrap te zetten voor negatieve reacties, wetende dat het voetbal nog een machowereld is.

‘Dit is, denk ik, een coming-out video. Mijn naam is Nicky Bandini. Jullie kennen me wellicht als Paolo Bandini. Want onder die naam werk ik al dertien jaar als journalist. Ik ben transgender. Ik ben er privé zopas voor uitgekomen. Nu doe ik het ook publiekelijk als journalist.’

Zo vertelt de 36-jarige journaliste in een video die ze op Twitter heeft gepost. ‘Wat mijn werk betreft, verandert er niets: ik zal het Italiaans en Europees voetbal blijven verslaan, zoals in het verleden’, vertelt ze nog voor de webcam. ‘Ik gebruik deze video om over de ongemakkelijkheid heen te geraken die er zal zijn, omdat ik er anders uitzie en anders klink. Maar voor de rest is alles hetzelfde.’

Het verhaal van Paolo Bandini doet denken aan dat van Boudewijn Van Spilbeeck. De VTM-journalist maakte begin 2018 bekend dat ze voortaan als vrouw door het leven zou gaan. Bo, zoals ze nu heet, liet op Twitter weten: ‘Welkom aan mijn nieuwe zuster, Nicky Bandini.’ Aangevuld met emoji’s van een opgestoken duim, blozende kaakjes en een hartje.

Welcome to a new sister #nickybandini 👍😊❤️ https://t.co/sTT1SmwkQo — Bo Van Spilbeeck (@bovanspilbeeck) August 17, 2019

Bandini schrijft in de Britse kwaliteitskrant The Guardian – een van haar werkgevers, naast onder meer de sportzender ESPN – dat ze al haar leven lang worstelt met haar gevoelens. ‘Mijn coming-out op het werk was meer dan een sprong in het diepe. Sportjournalistiek is niet altijd een gastvrije plek voor wie niet hetero is.’

Geen homo

De reporter stipt aan dat er geen enkele openlijke homo voetbalt in de hoogste vier klassen van het Engelse voetbal. Zelf is ze gespecialiseerd in de Serie A, de hoogste klasse in Italië.

Paolo Bandini werkte ook voor de sportzender ESPN. Foto: if

Een andere hartverwarmende tweet over Bandini komt van Gary Lineker, oud-voetballer en tegenwoordig de bekendste voetbalpresentator in Engeland (Match of the day). ‘Goed gespeeld en veel geluk’, schrijft hij op Twitter, met een opgestoken duim erbij.