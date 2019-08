Anderlecht weer onderuit: uitblinkers Mboyo en Kage stuwen Kortrijk naar winst

Het veelbesproken project van Marc Coucke en Vincent Kompany beleeft barre tijden. Ook in Kortrijk bleek paars-wit niet in staat om een enthousiaste thuisploeg een nederlaag toe te dienen. Meer zelfs: Sporting verloor met 4-2 en blijft achter met een dramatische twee op twaalf. Invaller Kage vond na rust in Ajagun en maatje Mboyo de perfecte handlangers om Anderlecht aan gort te spelen. D’Haene besliste vervolgens de partij met een weergaloos doelpunt.

‘Never change a winning team’, oordeelde Vanderhaeghe en hij bracht bij de thuisploeg dan ook dezelfde elf namen aan de aftrap die vorige week op bezoek bij Cercle Brugge ook al de drie punten meegraaiden. Kersvers coach Kompany kon nog niet proeven van de zoete smaak van een zege en er verschenen dan ook vier nieuwe namen in de basiself bij paars-wit: Chadli, Verschaeren, Thelin en Kayembe kregen zo hun kans. Aanvoerder Zulj ontbrak dan weer met een lichte blessure.

Anderlecht wachtte al sinds 28 juli op een tweede treffer in de Jupiler Pro League en Thelin leek na amper 20 seconden al bijna de ban te kunnen breken: Kagelmacher verslikte zich in een schijnbaar makkelijke pass en de Zweed ging met de bal aan de haal maar besloot pardoes op Bruzzese. Paars-wit tankte wel moed uit die voortvarende openingfase en nog voor het openingskwartier was verstreken liet ook Nasri een wenkende kans onbenut.

Foto: BELGA

Kortrijk hapte naar adem en kon de Brusselse aanvalsgolven slechts moeizaam afhouden. Maar toen debutant Chadli - vanop links - een fraaie combinatie in elkaar knutselde met de bedrijvige Vlap, was Nasri er als de kippen bij om de openingstreffer tegen de netten te trappen (0-1). De eerste Brusselse treffer was een feit na 282 minuten. Een zucht van opluchting was merkbaar op de eretribune waar het meegereisde clubbestuur eindelijk nog eens reden om te vieren had.

De thuisploeg moest nu wel haar lichtjes afwachtende houding bijstellen en dankzij een afstandsschot van D’Haene viel er op het halfuur zowaar ook eens Kortrijks doelgevaar te noteren. Paars-wit liet zich in het derde kwartier wel iets vaker betrappen op slordige passes waarbij vooral Sandler en Sardella risicopatiënten bleken. Maar indien nodig stond een autoritaire Kompany paraat om zijn jonge poulains bij te springen. Thelin liet op slag van rusten zelfs nog een unieke kans op de 0-2 onbenut.

Inbreng Kage doet partij helemaal kantelen

En dat kwam Anderlecht direct na rust al duur te staan: Ajagun ging maar wat graag liggen toen Sandler zijn been iets te hoog hield in de eigen zestien. Ref Lambrechts wees naar de stip - een zeer streng verdicht - maar nadat de VAR nog eens controleerde mocht Mboyo dan toch aanleggen voor zijn tweede treffer van het nog prille voetbalseizoen en de 32-jarige aanvaller liet Van Crombrugge kansloos (1-1).

Mboyo Foto: BELGA

Kortrijk dat nu in de richting van haar meest fanatieke fans mocht aanvallen rook bloed en enkele minuten kopte invaller Kage op aangeven van De Sart zowaar de 2-1 in doel. T1 Davies greep in en bracht meteen Gerkens voor een na rust onzichtbaar acterende Thelin. Het Brusselse schip maakte nu echt water en de jonge matrozen hapten naar adem: Kayembe moest een gele kaart slikken toen hij een doorgebroken Ajagun neerhaalde.

Flits van Chadli kan paars-wit niet redden

Maar toen trok Chadli - na rust vanop links - op avontuur in het West-Vlaams strafschopgebied, Van Der Bruggen tikte de onhoudbare huurling van Monaco aan en Lambrechts wees voor een tweede keer naar de stip. Deze keer mocht Vlap de klus klaren en de Nederlander trapte heel koeltjes de gelijkmaker voorbij Bruzzese (2-2). Anderlecht greep terug de macht en toen Vlap even later opnieuw op weg leek naar een treffer, was er een kamikazepoging van Hines-Ike nodig om de thuisploeg te behoeden van een nieuwe achterstand.

En toen sloeg het duo Ajagun-Mboyo terug toe: de kleine Nigeriaanse middenvelder ging aan de haal op rechts, bediende heel knap Mboyo en de ervaren spits liet Van Crombrugge kansloos in de korte hoek (3-2). Davies bracht Doku voor Chadli maar dan achtte D’Haene zijn moment gekomen: de linksachter verraste vriend en vijand en scoorde heerlijk met een atoomschot in het dak van de goal (4-2). Een late oprisping van de bezoekers leverde niets op: Kompany bediende prinsheerlijk Vlap maar de Nederlander besloot in één tijd over. Paars-wit finaal in de touwen.