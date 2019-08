Informateurs ontvangen door koning Filip voor tussentijds verslag

De informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) zijn zaterdagnamiddag op het koninklijk paleis in Brussel ontvangen voor een tussentijds verslag aan koning Filip over hun opdracht en de gesprekken met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering. De audiëntie begon omstreeks 16.35 uur en duurde tot kort na 18 uur.

Zoals vooraf aangekondigd wordt er over de inhoud niet gecommuniceerd. Veel valt er dan ook niet te vertellen: sinds hun laatste bezoek aan de koning is een federale regering echter geen stap dichterbij gekomen.

De informateurs hebben vooral verder gewerkt aan hun preformatienota, een basis om toekomstige gesprekken te voeren. De knoop kwam alleen maar strakker te zitten, nadat informateur Bart De Wever (N-VA) in Vlaanderen de afgelopen week uiteindelijk opnieuw voor een Zweedse regering met Open VLD en CD&V had gekozen. Dat maakt de vorming federaal van een paars-gele regering moeilijk – de voornaamste piste die de informateurs bewandelden. Di Rupo heeft al aangegeven de vroegere Zweedse partijen niet te zullen depanneren. De Vlaamse socialisten zullen dus nodig zijn om de paars-gele piste, aangevuld met CD&V, levend te houden. De appetijt bij de SP.A is niet groot, maar de partij blijft wel bereid haar verantwoordelijkheid te nemen.

De komende dagen is het vooral uitkijken naar welke richting de formatie in Wallonië uit gaat. Waals formateur Elio Di Rupo (PS) is opnieuw de gesprekken met MR en Ecolo gestart en legt eerstdaags die partijen zijn formatienota voor. Dé vraag is of Ecolo, dat mathematisch overbodig is, toch in een Waalse regering stapt. Als de partij dat doet, wordt een paars-gele meerderheid, aangevuld met CD&V, nog moeilijker. Een alternatief federaal is paars-groen, aangevuld met CD&V. Maar CD&V en zeker Open VLD zien het helemaal niet zitten om federaal links te regeren, terwijl ze in Vlaanderen centrumrechts zullen besturen.

Pas als in Wallonië de formatie in de plooi valt, kan op het federale niveau opnieuw geschaakt worden. Maar het pessimisme over de federale regeringsvorming blijft groot.

De informateurs gaan op 9 september opnieuw bij de koning langs voor een zevende verslag.