Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vervroegd uit vakantie voor operatie

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zijn vakantie in Oostenrijk vervroegd onderbroken voor een heelkundige ingreep, zo heeft een woordvoerder van het dagelijkse bestuur van de Europese Unie zaterdag meegedeeld.

Juncker is terug in Luxemburg om met spoed zijn galblaas te laten verwijderen, zo luidt het in een zeer kort communiqué.

Wanneer de politicus precies naar zijn vaderland is teruggekeerd, is niet meegedeeld, evenmin als wanneer de ingreep zou plaatsvinden.

De christendemocraat Juncker (64) werd in 1995 premier van Luxemburg. Dat bleef hij tot in 2013. Op 1 november 2014 ging hij aan de slag als voorzitter van de Europese Commissie. Zijn mandaat loopt in oktober af.