James Blake: bij de les blijven, ook 's nachts

‘Ik weet dat jullie willen dansen, maar deze boodschap wil ik ieder van jullie nog even meegeven’, sprak James Blake verontschuldigend vlak voor hij ‘Don’t miss it’ inzette.

De boodschap in kwestie zat al kernachtig in de titel van zijn slotnummer vervat, maar Blake gaf er graag een woordje uitleg bij. Mis het leven niet omdat je vastzit in je angsten. Práát met anderen over hoe je je voelt, zo drukte hij ons op het hart. Nou, daar hadden de danslustigen niet van terug. Ogen sluiten en luisteren maar. Ook al was het half twee ’s nachts en bonkten de beats van de Boiler Room op de achtergrond ongenadig door. Als íémand op dit ogenschijnlijk ongeschikte moment voor verstilling kon zorgen, dan wel James Blake.



Blake is als muzikant en producer natuurlijk vernuftig genoeg om voor een uitgebalanceerde set te zorgen. Ergens in het midden van het concert dropte hij het prachtige ‘Limit to your love’, de hit die de wereld liet kennismaken met ene James Blake, meester in minimalistische arrangementen. Twee aanslagen op de piano en iedereen in de tent herkende de song. Dat heet wereldklasse.



Het fijne is dat Blake het niet per se moest hebben van zijn hits om de tent mee te krijgen. Daarvoor volstonden zijn minutieus opgebouwde en soms gedurfd uitgesponnen clubtracks. Het ene moment waande je je op een trancy technotrip in Berghain, het volgende op een dubstepfeestje op Ibiza. Tot je je ogen opende, om je heen keek en geen wuivende palmbomen zag maar wel een geconcentreerde James Blake op een donker podium. Een James Blake die je vervolgens meteen weer bij de les trok met een tempowisseling hier of een falsettoon daar, en die ‘Retrograde’ inzette met behulp van zijn loop station. Wat ons dan weer deed beseffen: juist ja, die man doet alles live. In tegenstelling tot vele anderen.



Koppeltjes kropen wat dichter tegen elkaar aan, vrienden gaven elkaar knuffels en schouderklopjes, en James Blake kreeg een oorverdovend applaus. Mooier kun je een Pukkelpopdag nauwelijks afsluiten.