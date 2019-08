Guinese voetbalbond schorst Paul Put levenslang voor corruptie

De Ethische Commissie van de Guinese voetbalbond (Guineefoot) heeft voormalig bondscoach Paul Put vrijdag veroordeeld voor corruptie. Put kreeg een levenslange schorsing opgelegd, met daarbovenop een boete van liefst 100.000 euro. De Antwerpenaar was bondscoach van Guinee tussen maart 2018 en juli 2019. Na een tegenvallende Africa Cup, waarin Guinea er in de achtste finales uit ging tegen latere eindwinnaar Algerije, werd Put ontslagen.

Na die uitschakeling stelde de Ethische Commissie van de voetbalbond ook een onderzoek naar corruptie in tegen Put. Een maand later volgt al het verdict. De Ethische Commissie stelde vast dat Put zijn assistenten verplicht zou hebben een deel van hun wedstrijdpremie aan hem af te staan. Put zelf moest op zijn beurt dan weer tien procent van zijn salaris afstaan aan Amadou Diaby, de vicevoorzitter van Guineefoot. Diaby kreeg een schorsing van vijf jaar opgelegd.

Ontkenning

Put ontkende eerder deze week in een persbericht nog alle beschuldigingen aan zijn adres. “Ik heb in mijn carrière nog nooit geld gepakt van een speler of staflid. Personen die het tegendeel beweren, moeten met bewijzen komen.”

Voorlopig geldt de schorsing enkel in Guinea, maar de Wereldvoetbalbond (FIFA) moet zich nog uitspreken en kan de schorsing wereldwijd laten erkennen. Voor Put is er nog een beroepsmogelijkheid bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Paul Put draagt in België al een reputatie met zich mee omwille van zijn betrokkenheid in de zaak-Ye, dertien jaar geleden. Als trainer van Lierse ontving Put geld van de Chinese zakenman Zheyun Ye om wedstrijden van de club te vervalsen. Put werd hiervoor veroordeeld door de Belgische voetbalbond.