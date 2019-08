Vlaams Belang-jongeren dagen Pukkelpop uit door Vlaamse vlaggen uit te delen aan ingang

De jongerenafdeling van Vlaams Belang heeft zaterdagmiddag Vlaamse vlaggen uitgedeeld aan de ingang van Pukkelpop. Daarmee wilden ze hun onvrede laten blijken met het beleid van het festival om zogeheten Vlaamse strijdvlaggen te weren van het festivalterrein, nadat extreemrechtse jongeren klimaatactiviste Anuna De Wever hadden belaagd.

De organisatie van Pukkelpop besliste vrijdagavond om de vlaggen te verbieden, nadat De Wever belaagd werd op het festivalterrein door extreemrechtse jongeren met Vlaamse vlaggen. De klimaatactiviste was in Hasselt om er tussen twee optredens een toespraak over het belang van de strijd tegen de opwarming van de aarde te geven.

De organisatie reageerde op de heisa door extra security te voorzien voor de klimaatactivisten op het festivalterrein, en door een twintigtal vlaggen in beslag te nemen.

Vlaamse strijdvlaggen wijken af van de reguliere Vlaamse Leeuw doordat ze helemaal zwart zijn. Ze zijn wettelijk niet verboden, maar wel omstreden omdat ze gelieerd zijn aan het extreemrechtse gedachtegoed: de vlaggen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door Vlaamse collaborateurs.

Tot onvrede van de jongerenafdeling van Vlaams Belang, die zaterdagmiddag als reactie strijdvlaggen kwam uitdelen aan de ingang van het festivalterrein. ‘We hadden 500 vlaggen bij, en op twintig minuutjes waren die allemaal uitgedeeld’, zegt voorzitter Bart Claes. ‘Waarom we dit doen? Omdat we vinden dat de organisatie de vlaggen ten onrechte heeft afgenomen. Die jongeren amuseren zich daar gewoon mee, het is het symbool van Vlaanderen.’

Een lang leven is de uitgedeelde strijdvlaggen niet beschoren: bij de ingang van het festivalterrein worden ze alweer afgenomen. Maar dat onmoedigt de Vlaams Belang-jongeren niet. ‘Indien Pukkelpop zijn beleid niet aanpast, komen we morgen terug. De extra lading vlaggen is al besteld’, klink het.

De organisatie van Pukkelpop weigert alle commentaar.