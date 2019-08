Franse toerist al meer dan een week vermist in Italië

In Italië wordt al meer dan een week gezocht naar een Franse toerist. De jongeman viel bij een trektocht in een ravijn en kon zelf de hulpdiensten verwittigen, maar die slagen er niet in om hem te lokaliseren.

De 27-jarige Simon Gaultier viel vorige week vrijdagochtend van een rots, tijdens een trektocht in een rotsachtig gebied nabij Policastro, 200 kilometer ten zuiden van Napels. Hij brak bij die val beide benen, maar kon nog zelf de hulpdiensten verwittigen.

Zijn telefoontje werd om 9 uur ’s ochtends geregistreerd door de carabinieri of rijkswacht van Lagonegro, maar acht dagen later is van de jongeman nog steeds geen spoor. 'Er zijn zeer weinig antennes in deze onbewoonde regio die een precieze locatie van de oproep onmogelijk maken', aldus de ordediensten.

Gaultier vertelde de hulpdiensten dat hij vanuit zijn beknelde positie de zee nog kon zien, maar de hulpdiensten slaagden er niet in om hem te lokaliseren ondanks het inzetten van drones, helikopters en speleologen. Tientallen vrijwilligers hebben zich aangesloten bij de zoektocht, die zaterdagochtend werd hervat.

Volgens een vriend is Gaultier, die twee jaar in Rome woonde voor zijn studies, erg sportief en goed georganiseerd, en had hij ook deze trektocht goed voorbereid. Hij is vermoedelijk de dag voordien vertrokken, met water en voedsel voor enkele dagen.