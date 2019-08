Inefficiënt Regie der Gebouwen verspilt miljoenen overheidsgeld: ‘Procedures al aangepast’

Door de inefficiëntie van de Regie der Gebouwen zijn honderden miljoen euro’s verspild bij grote bouwprojecten van de overheid, zo meldt De Tijd. De vastgoedbeheerder van de overheid zegt in een reactie aan Belga dat interne procedures intussen al werden ‘aangepast en verfijnd’.

In 2019 heeft de federale overheid nog altijd geen middelen en procedures om grote vastgoedprojecten, die oplopen van 50 miljoen euro tot honderden miljoen euro’s, op een efficiënte manier te beheren. Dat besluit de Inspectie van Financiën in een vertrouwelijk auditrapport, dat De Tijd kon inkijken.

In het rapport, dat onlangs aan de regering is bezorgd, legt de inspectie in detail uit hoe in één dossier, het hoofdkantoor van de federale politie in Brussel, alleen al tientallen miljoenen euro’s zijn verspild. De inspectie waarschuwt dat de wantoestanden in dat dossier geen toeval zijn, maar te wijten zijn aan structurele problemen.

‘Deze audit moet de eerste minister en de minister van Begroting ertoe aanzetten maatregelen te nemen voor alle overheidsdiensten om dringend een onafhankelijk monitoringsysteem in te voeren voor grote bouwprojecten’, luidt het in De Tijd.

Externe experten

De Regie der Gebouwen, die in het rapport ook met de vinger wordt gewezen, zegt dat ze haar volledige medewerking heeft gegeven aan de audit en dat ze de aanbevelingen ter harte zal nemen. Ze wijst er ook op dat de audit al enkele jaren geleden plaatsvond. ‘We hebben onze interne procedures al aangepast en verfijnd zonder op de publicatie van de audit te wachten’, luidt het.

De beheerder van het vastgoed van de federale staat voegt nog toe dat grote projecten, zoals de bouw van gevangenissen en promotieopdrachten, ‘worden gemonitord en met de hulp van duidelijke procedures en in sommige gevallen met de hulp van externe experten worden opgevolgd’.

In maart 2018 werd overigens al beslist door de federale regering om de Regie der Gebouwen om te vormen van pure overheidsinstelling tot een nv van publiek recht, zodat de dienst kon uitgroeien tot ‘een autonome organisatie met een professionele structuur’.