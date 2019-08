Vuurwerk steekt dak Heizelpaleis in brand

Tijdens het vuurwerk dat vrijdagavond werd afgestoken in Laken, vlakbij het Atomium, is er door een vuurpijl brand ontstaan op het dak van Paleis 6 van Brussels Expo.

De brand was vrij snel onder controle, er was geen gevaar voor de toeschouwers, zo heeft de woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw zaterdag gezegd.

De vuurpijl week door een technisch probleem van zijn baan af, zegt de brandweer. Het incident had niets te maken met wind of andere weersomstandigheden. De brandweer had vooraf ook een risicoanalyse gemaakt.

Bij elk vuurwerk staan er pompiers op het dak van paleis 5 op de Heizel. Zij merkten tegen het einde van de vuurwerkshow, omstreeks 23.30 uur, rook op op het dak van paleis 6. De brandweer trad onmiddellijk op. Er werd ook versterking opgeroepen.

Het was een synthetisch materiaal op het dak dat vuur had gevat. Uiteindelijk werd 25 vierkante meter dak uit voorzorg afgebroken. Er werd een zeil over geplaatst.

De vuurwerkshow werd voortgezet. Ook de laatste show van Vuurwerk in Laken, op 23 augustus, zal gewoon plaatsvinden.