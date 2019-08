Wetenschappers stellen massale sterfte vast onder zalmen in Alaska

Begin juli liepen de temperaturen in Alaska op tot 32 graden, recordtemperaturen die ook nu nog zijn gevolgen laten voelen. Wetenschappers hebben de voorbije weken massale sterfte vastgesteld bij verschillende soorten zalmen in de rivieren van Alaska.

Bij een expeditie eind juli langs de Koyokukrivier telde Stephanie Quinn-Davidson, directeur van het Yukon Inter-Tribal Fish Commission, en haar team 850 dode zalmen. Volgens hun schatting zou de totale sterfte nog vier tot tien keer hoger liggen, zo vertelt ze aan CNN.

Omdat de wetenschappers geen tekenen van parasieten of infecties konden vaststellen, en de zalmen ook nog jong waren, linken ze de massale sterfte aan de recente hittegolf. Door de warmte wordt het zuurstofgehalte in het water verlaagd, waardoor de zalm stikt.

Warmere wateren zijn ook minder gunstig voor de voortplanting van de vissen. Bepaalde vissen zoals zalm, maar ook steur, kunnen hun eieren niet leggen als het water te warm is. Geen van de dode vissen langs de Koyokukrivier had al eieren geleden, waardoor dat ook op langere termijn invloed zal heben op de zalmpopulatie, die nu al bedreigd wordt door overbevissing, zo waarschuwen de wetenschappers.

200 miles of river. Dead chum consistently along entire stretch. None had spawned. 850 counted, many more missed. Likely ruled out mining, disease/parasites. All signs point to heat stress. Sad to see. Hoping this is not the new normal. #climatechange #salmon #yukonriver #alaska pic.twitter.com/zAHWSgy3pg