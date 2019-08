Gevechtsvliegtuigen van het Israëlische leger hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag installaties van militante Palestijnse groeperingen bestookt in de Gazastrook. Dat zeggen militaire bronnen.

De actie, die onder meer gericht was tegen een Hamas-doelwit, was een vergelding voor het afvuren van drie raketten vanuit Gaza op Israël. Noch bij die aanval, noch bij de Israëlische tegenreactie zouden slachtoffers gevallen zijn.

Twee van de drie raketten werden vrijdagavond onderschept door het Israëlische raketafweersysteem Iron Dome. Het derde projectiel kwam op een onbewoonde strook land terecht.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen lopen sinds enkele dagen opnieuw op, nadat twee Palestijnen werden opgepakt die verdacht worden van de moord op een jonge Israëliër, vorige week in de Westelijke Jordaanoever. Twee dagen geleden werd een Israëlische agent verwond in Jeruzalem, waarbij de daders werden neergeschoten, vrijdag dan werd een Palestijn gedood die in de buurt van Bethlehem twee Israëli’s had aangereden.