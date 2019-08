Indrukwekkende erehaag voor omgekomen brandweermannen

In de brandweerkazerne van Heusden-Zolder is zaterdagochtend de uitvaartplechtigheid voor de twee brandweermannen gestart. De moed van beide mannen zal geëerd worden met een postuum ereteken ‘moed en zelfopoffering’.

De twee brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders kwamen vorige zondag om het leven toen ze niet tijdig uit een brandend gebouw geraakten op het ogenblik dat er een ontbranding van de hete rookgassen plaatsvond. Tijdens de interventie geraakte ook een derde brandweerman zwaargewond.

Vrijdagavond vond in de Sint-Willibrorduskerk in Heusden al een gebedswake plaats, die werd bijgewoond door een tweehonderdtal mensen, onder wie ook een delegatie van de islamitische en evangelische gemeenschap. Na de gebedswake konden vrienden, familie, collega’s en sympathisanten nog een laatste groet brengen aan de overleden brandweermannen in de kazerne van Heusden-Zolder.