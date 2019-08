Proces Trabelsi in VS opgeschort na uitspraak van Brusselse rechtbank

Het proces tegen Nizar Trabelsi in de Verenigde Staten is opgeschort. Dat gebeurde nadat het hof van beroep in Brussel begin augustus had geoordeeld dat de man in de VS niet opnieuw mag terechtstaan voor de feiten waarvoor hij al in Brussel is veroordeeld, met name plannen om een aanslag te plegen op de legerbasis van Kleine Brogel.

De rechtbank van het district Columbia besliste donderdag om de zaak uit te stellen, zonder datum. Er waren inleidende zittingen gepland op 21, 22 en 23 augustus en het proces zou op 9 september echt van start gaan.

De Tunesiër Nizar Trabelsi werd in 2001 opgepakt omdat hij een aanslag plande op de legerbasis van Kleine Brogel. De man werd daarvoor in 2004 tot tien jaar cel veroordeeld door het Brusselse hof van beroep en hij zat die straf helemaal uit. In oktober 2013 leverde België hem uit aan de Verenigde Staten, ondanks een beschikking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg die dat verbood.

De Verenigde Staten wilden hem onder meer vervolgen voor lidmaatschap van een bende die Amerikanen wilde doden op niet-Amerikaans grondgebied. Of anders gezegd voor de plannen om een aanslag te plegen op Kleine Brogel.

'Met zijn arrest van 8 augustus heeft het hof van beroep van Brussel volledig gehoor gegeven aan de vrees van Nizar Trabelsi dat zijn proces in de Verenigde Staten bedoeld is om hem opnieuw te veroordelen voor dezelfde feiten als die waarvoor hij zijn straf al volledig heeft uitgezeten', aldus zijn advocaten in een persbericht.