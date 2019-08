The National: met één hand op de rug

Casual kauwend, met één hand op de rug en een glas wijn in de andere, kwam Matt Berninger het podium op. De frontman van The National is waarschijnlijk al nerveuzer zijn woonkamer binnen gewandeld dan de Marquee. Maar na twintig jaar in het vak gaat zelfs een schuchtere kapstok als Berninger zich in zijn sas voelen op de bühne - zelfs in die mate dat de rockband uit Cincinatti zich dit jaar aan twee Pukkelpopshows waagt.

Op zondag volgt een set vol fan favorites, waarop gestemd kon worden. Om dubbels te vermijden moest dit optreden het dan ook stellen zonder ‘Terrible love’, ‘I need my girl’ of ...