Oproep tot Mulan-boycot nadat actrice politiegeweld Hongkong goedpraat

Disney moet beginnen vrezen voor een boycot van zijn volgende liveactionfilm, nadat de hoofdrolspeelster zich positief heeft uitgesproken over het politiegeweld tegen demonstranten in Hongkong.

De Chinese actrice Liu Yifei, die de hoofdrol vertolkt in de op stapel staande liveactionversie van Mulan, deelde op het Chinese sociale netwerk Weibo een virale post van de Chinese staatskrant People’s Daily, een spreekbuis van het regime, waarmee ze zich achter de politie van Hongkong schaart.

Op Weibo kreeg ze veel steun, maar op Twitter (dat verbannen werd in China) werd de hashtag #boycottmulan in geen tijd trending. Twitteraars oordelen dat door het op te nemen voor de politie de 31-jarige actrice ook het brutale politiegeweld steunt. Agenten in Hongkong hebben de voorbije weken hardhandig opgetreden tegen de duizenden demonstranten die democratische veranderingen eisen.

Bovendien vinden ze het gemakkelijk van haar om zich tegen de protestbeweging voor meer vrijheid te keren, aangezien ze zelf weinig last ondervindt van het strenge regime. Yifei verhuisde als kind met haar moeder naar New York en heeft ook een Amerikaans paspoort.

De première van Mulan, een remake van de animatiefilm uit 1998 over de Chinese Hua Mulan die zich als man verkleedt om in een oorlog te vechten, staat gepland voor maart 2020, Disney loste vorige maand een eerste teaser.