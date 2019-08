Amerikaanse acteur Peter Fonda overleden

De Amerikaanse acteur Peter Fonda, die bekendheid verwierf met zijn rol in de cultfilm ‘Easy rider’ uit 1969, is vrijdagochtend thuis op 79-jarige leeftijd overleden.

‘Het is met diepe droefheid dat we het nieuws delen dat Peter Fonda is overleden’, verklaarde een woordvoerder van de familie. De acteur stierf thuis in Los Angeles omringd door familie. Hij overleed aan de gevolgen van longkanker.

‘In een van de meest trieste momenten in ons leven, vinden we niet de gepaste woorden om de pijn in ons hart te verwoorden. We vragen om onze privacy te respecteren’, klonk het nog. ‘Op het moment dat we rouwen om deze lieve en minzame man, hopen we ook dat iedereen zijn ontembare geest en liefde voor het leven viert.’

Easy rider

Fonda werd in 1969 bekend nadat hij na jarenlang leuren met het scenario voor een film over twee bikers die door de VS scheuren en niet veel meer doen dan high worden en meisjes versieren, geschreven samen met Dennis Hopper, eindelijk groen licht kreeg om Easy rider te maken.

Hopper en Fonda schraapten een budget van 400.000 dollar bijeen, en kregen carte blanche van de studiobonzen. Het resultaat zou zestig miljoen dollar opbrengen, in die tijd een fortuin. Het duo, dat zelf acteerde in de film naast Jack Nicholson, werd een icoon van de tegencultuur.

Hoewel hij altijd is blijven acteren, beleefde Fonda rond de eeuwwisseling een tweede jeugd, met films als Ulee’s gold (1997) en The limey (2000). Die eerste, waarin Fonda een Vietnamveteraan speelt die imker is geworden, leverde hem zelf een tweede Oscarnominatie en een Golden Globe op. Hij won ook een Golden Globe voor zijn vertolking in de televisieserie The passion of Ayn Rand (1999).

Fonda komt uit een acteursfamilie. Hij is de zoon van Henry Fonda en de broer van Jane. Zijn dochter Bridget is ook een actrice. De relatie tussen Henry en Peter was niet altijd harmonieus, de zoon schreef daarover het autobiografische Don’t tell dad (1998).