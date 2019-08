Blackwave: beste aperitief ooit op Pukkelpop

Blazers! Het is niet de eerste keer dat Blackwave die mee hebben, maar ik word er nog altijd ontzettend welgezind van.

Stormzy had het vlak voor het Antwerpse duo op hetzelfde podium gedaan met één mc, maar we horen hiphop nog altijd liever met een strakke drummer. Blackwave had een strakke drummer mee. En die blazers, dus. En een gitarist die mooie dingen deed in ‘Never seen u’. Het publiek had er ontzettend zin in: had aperitiefjes gehaald, en zin om te dansen meegebracht, en speelde zeer gewillig spelletjes mee in ‘Funky’.



Blackwave ná Stormzy, zei u? Jazeker, maar Willem Ardui en Jean 'Jaywalker' Atohoun, twee jaar geleden nog op een krap podiumpje hier, hielden zich meer dan overeind na het geweld van de Brit. Op een meer funky, jazzy, laidback manier, weliswaar. Alles klonk goed, maar ‘Ay ay’ sprong er toch uit, met die gehamerde piano die aan Dr Drés ‘Still DRE’ doet denken, met het publiek dat lustig ‘ay ay’ scandeerde, Jaywalker die al zijn stemmetjes uitprobeerde – en toen we al in de touwen hingen: een geweldige trompetsolo.



De nieuwe single ‘Up there’ stak wat kaal af tussen al die mellow vibes, maar K1D kwam meerappen. ‘Wasgood?!’ was aanstekelijker dan mazelen in een familie antivaxers. En ‘Elusive’, met die bluesy snik van gastzanger David Ngyah, rondde perfect af. ‘Echt waar, jullie weten niet wat dit voor mij betekent’, had Willem Ardui eerder gezegd, voor hij vertelde dat hij bij zijn eerste bezoek aan Pukkelpop had besloten dat hij hier op het grote podium wilde staan. Veel mensen op de wei waren intens gelukkig dat zijn droom is uitgekomen.