Red Lions beginnen EK Hockey met 5-0-zege tegen Spanje

Als regerend wereldkampioen, nummer 2 op de wereldranking en thuisploeg mocht België niet struikelen in zijn openingsmatch tegen Spanje (FIH 9), maar de Red Lions moesten toch tot in het vierde kwart knokken om de kamp in zijn definitieve plooi te krijgen en met 5-0 te winnen. Voorheen speelde België bij momenten toch iets te nonchalant. Moet het dus beter, later op het tornooi? Jawel. Kan het beter? Evenzeer. Hoe dan ook, met deze ruime zege lijkt zonder onverwachte ontwikkelingen in de matchen tegen Engeland en Wales een plaats in de halve finale al behoorlijk dichtbij.

De Red Lions zetten hun tegenstander meteen onder druk, wat al snel leidde tot twee penalty corners op rij, maar de Spaanse doelman dook de sleep van Alexander Hendrickx telkens op fraaie wijze weg. De derde pc, dit keer in de andere hoek gemept, was wél raak. Met die 1-0 achterstand mopperde geen Spanjaard, gezien het Belgische overwicht, maar het zette de bezoekers in het tweede kwart wel aan tot meer dadendrang. Het was evenwel de wereldkampioen die zijn voorsprong verdubbelde. Een doorbraak van een sterke Antoine Kina leidde tot een slimme goal van Victor Wegnez, een van de allergrootste beloften van het mondiale hockey: 2-0. Toch bleef Spanje in dat tweede kwart gelijke tred houden met de thuisploeg. Doelman Vincent Vanasch moest twee keer op wonderlijke wijze ingrijpen en Felix Denayer riskeerde zelfs lijf en leden op een Spaanse poging. Eerste kwart vs tweede kwart: het verval was té groot. Een werkpuntje? Jawel.

Bondscoach Shane McLeod had zijn jongens in de rust weer op scherp gezet. België begon aan de tweede helft zoals het een half uur eerder de match had aangevat: met veel druk, krakende Spanjaarden en enkele kansen, maar Tom Boon en John-John Dohmen misten de kansen op 3-0 en een vroege beslissing, zodat een redding van Vanasch op een poging van Ajendro de Frutos welkom bleek. Even later zeilde een Spaanse voorzet voorlangs. Het waren allemaal momentjes die aangaven dat België nog niet zijn beste niveau haalde. Pas in het vierde kwart nam België definitief afstand. Boon tikte op opportunistische wijze de 3-0 binnen. En toen ging het snel: een nieuwe penalty corner van Hendrickx (4-0) en een solo van Kina (5-0). Zo werd het toch nog een fraaie score voor de tornooifavoriet, al zal het notaboekje van bondscoach McLeod ook nog wel enkele moppermomenten bevatten.