Blokken in Gentse bibliotheek? Schuif maar aan

Met honderden stonden de studenten vrijdagochtend aan te schuiven aan de deuren van bibliotheek De Krook in Gent.

Het gebouw gaat om 10 uur open en is een populaire plek om in groep in stilte te komen blokken. Zeker op dagen dat de hogescholen en de UGent hun blokzalen gesloten houden voor een brugdag, zoals gisteren het geval was, is het drummen voor een plekje in De Krook.

Vlak voor 10 uur liep de gedisciplineerde rij studenten helemaal terug tot in de Lammerstraat, blijkt uit een foto die werd gedeeld door de bibliotheek op sociale media. Maar een kwartier na de opening had iedereen al een plekje gevonden.