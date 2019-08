Tweede Democraat gooit handdoek in de ring voor Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Democraat John Hickenlooper doet niet langer een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. Er zijn nu nog 23 Democratische kandidaten in de running.

De voormalige gouverneur van Colorado kondigde donderdag in een filmpje aan dat zijn campagne niet het gewenste resultaat opleverde, en dat hij daarom geen kandidaat meer is voor het presidentschap. Hij is zo - na Eric Swalwell - de tweede Democraat die de handdoek in de ring gooit.

Hickenlooper had zich opgesteld als een gematigde stem binnen de groep Democratische kandidaten en maakte van zijn oppositie tegen het democratisch socialisme, waaronder ook de ideeën van Bernie Sanders, het centrale punt van zijn campagne.

Donoren

Hij slaagde er echter niet in zich te onderscheiden, en begin juli stapten drie belangrijke medewerkers van zijn campagne op. Dat leek een voorteken dat de campagne van de oud-gouverneur op zijn einde aan het lopen was, maar Hickenlooper wilde nog deelnemen aan het debat van eind juli. Uiteindelijk bleek nadien dat hij er niet meer in zou slagen om een plekje te veroveren voor het volgende debat, waarna hij dus de handdoek in de ring gooide.

Om aan dat debat te mogen deelnemen, op 12 en 13 september in Houston, moeten de kandidaten tegen 28 augustus donaties verzamelen van minstens 130.000 mensen en minstens 2 procent halen in vier peilingen. Hickenlooper had die 2 procentgrens wel gehaald, maar had eind juni nog maar 14.000 donoren verzameld, aldus New York Times.

Hickenlooper kondigde donderdag ook aan dat hij er ernstig over nadenkt om een gooi te doen naar het senatorschap. Volgens de Amerikaanse media maakt hij veel kans om de Democratische voorverkiezing te winnen, waarna hij het zou opnemen tegen senator Cory Gardner, volgens The Hill een van de meest kwetsbare Republikeinse senatoren die zich in 2020 opnieuw verkiesbaar stellen.