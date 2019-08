Exact drie minuten nadat de lichten uitgingen in de zaal, ontdekt uw achterbuur dat een film fijner kijken is met een mondvol krakende nacho’s. Deze soundtrack krijgt u er dan ook gratis bovenop. Hoe reageert u?

U doet met moeite uw ogen open ’s ochtends, het is 6 uur. En een zaterdag. Wat is de ergste manier om gewekt te worden?

Uw collega knippert al minutenlang met een balpen. Hoe reageert u?

Kan u ertegen dat uw tafelgenoot smakt tijdens het eten?

Terwijl u tegen een deadline werkt, staan twee collega’s enthousiast te praten over hun weekendplannen. Hoe reageert u?

Zou u zich op deze werkplek kunnen concentreren?

Hoe goed slaapt u ’s nachts?

Hoe belangrijk is stilte en rust thuis voor u?

Vrienden nodigen u uit voor een barbecue in hun tuin. Ze wonen aan een drukke baan, hebt u er last van?

U heeft een sprokkeldagje genomen, en hebt met een vriendin afgesproken voor een brunch. Hoe verloopt het gesprek?