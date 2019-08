Franse staatssecretaris out zich als ‘sapioseksueel’. Maar wat betekent dat precies?

De Franse staatssecretaris Marlène Schiappa is ‘sapioseksueel’, zo heeft ze onlangs zelf gezegd in een interview. Kort uitgelegd: ze voelt zich aangetrokken tot intelligentie, wijsheid. Maar wat houdt sapioseksualtieit precies in? En zijn er veel ‘sapioseksuelen’ onder ons? Seksuologe Rika Ponnet legt uit.