De enige noemenswaardige film met de geweldige Thomas Godet

Vrijdagavond, filmavond. U heeft vanavond de keuze tussen Jaco Van Dormaels debuut Toto le héro of Dumb and dumber To. Mocht u geen zin hebben in een film, zijn er ook Terzake en Gunter Lamoot.

TOTO LE HÉRO

Canvas 22.05-23.35 uur

Dat was alweer even geleden. Van 1991, met name. Laat de kans niet verloren gaan om Jaco Van Dormaels met prijzen overladen debuut nog eens terug te zien. Vreemd trouwens dat de geweldige Thomas Godet, die de kleine Thomas speelt, daarna nooit meer in iets noemenswaardigs heeft geacteerd.

GUNTER LAMOOT – UW BESTE VRIEND

Caz 22.10-0.15 uur

Dat was ook alweer even geleden. Van 2005, met name. Lamoot was in die tijd uitstekend op dreef, met onder meer zijn fez-dragend typetje Veronique, en de onsterfelijke grap ‘Goed in zijn genre? Auschwitz was ook goed in zijn genre.’

DUMB AND DUMBER TO

Q2 20.35-22.40 uur

Dat is alweer even geleden, moeten de broers Farrelly twintig jaar na Dumb and Dumber hebben gedacht, en ze maakten een vervolg. Die sequel is geestiger dan het origineel. Toegegeven: dat was geen onoverkomelijke opdracht. De spelfout in de titel is van de makers.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.20 uur

Vanavond gaat het in Terzake over de krimp in de Duitse economie. In een interview maakt ING-econoom Carsten Brzeski een analyse van de situatie en heeft hij het over het ‘einde van een gouden decennium’. Professor Economie aan de KU Leuven Hylke Vandenbussche geeft meer duiding over de situatie in de studio. Tenslotte is ook Roland Duchâtelet te gast. Hij heeft het als voorzitter van de Raad van bestuur van autochipproducent Melexis over de mogelijke gevolgen voor het bedrijf.