Álvaro Hodeg bezorgt ook Deceuninck-QuickStep een ritzege in de BinckBank Tour

De Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) heeft vrijdag de vijfde etappe in de BinckBank Tour (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 191,4 km tussen Riemst en het Nederlandse Venray in een massasprint voor de Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe), die de eerste drie ritten won. Edward Theuns (Trek-Segafredo) werd derde en Timothy Dupont (Wanty-Gobert) vierde. Tim Wellens (Lotto Soudal), donderdag winnaar in Houffalize, blijft leider.

Na een rist vroege ontsnappingen slaagden vier renners erin weg te rijden uit het peloton. De Nederlander Oscar Riesebeek (Roompot-Charles), de Australiër Robert Stannard (Mitchelton-Scott), de Duitser Jasha Sütterlin (Movistar) en de Zuid-Afrikaan Willie Smit (Katusha) zongen het uit tot 4 km van de streep. Daarna was het opnieuw de beurt aan de snelle mannen.

In de spurt nam de Colombiaan Alvaro Hodeg de maat van iedereen. De Colombiaan was eerder dit seizoen al de beste in de tweede rit in de Ronde van Colombia, de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen, de Heistse Pijl en de openingsrit van de Adriatica Ionica Race.

Sam Bennett, al goed voor drie zeges in deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers, werd tweede voor Edward Theuns. De leiderspositie van Tim Wellens kwam de gehele dag niet in gevaar.

Zaterdag staat een individuele tijdrit over 8,4 km in Den Haag op het programma. De vijftiende editie van de BinckBank Tour eindigt zondag met een etappe over 178,1 km van Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen.

?? Footage of the last kilometer of the 5th stage of the #BinckBankTour, from Riemst to Venray, won by @alvaro_hodeg

(@deceuninck_qst). pic.twitter.com/FXXfm102d0 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 16, 2019

Rituitslag

1. Alvaro Hodeg (Col/DQT)

2. Sam Bennett (Ier/BOH) op 0:00

3. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:00

4. Timothy Dupont (Bel/WGG) 0:00

5. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:00

6. Kristoffer Halvorsen (Noo/INS) 0:00

7. Dylan Groenewegen (Ned/TJV) 0:00

8. Stan Dewulf (Bel/LTS) 0:00

9. Boris Vallée (Bel/WGG) 0:00

10. Boy van Poppel (Ned/ROC) 0:00

Klassement

1. Tim Wellens (Bel/LTS)

2. Marc Hirschi (Zwi/SUN) op 0:04

3. Laurens De Plus (Bel/TJV) 0:14

4. Ivan Garcia (Spa/TBM) 0:36

5. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:39

6. Michael Valgren (Den/TDD) 0:42

7. Mike Teunissen (Ned/TJV) 0:45

8. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) 0:49

9. Simon Clarke (Aus/EF1) 0:49

10. Soren Kragh (Den/SUN) 0:49