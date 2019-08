Anuna De Wever uitgejouwd op Pukkelpop, later lastiggevallen op camping

De klimaatactiviste Anuna De Wever werd donderdagavond uitgejouwd toen ze op het podium klom in de Boiler Room voor de actie ‘Clap for Climate’. Later die avond werd ze naar eigen zeggen samen met vriendinnen belaagd aan haar tent.

De klimaatjongeren van Youth For Climate gaan deze zomer langs op festivals met de actie ‘Clap For Climate’, waarmee ze aandacht vragen voor de klimaatopwarming. Pukkelpop was het zesde festival waar De Wever en co het podium bestegen, maar dat ging niet vlot. Ze werd door een deel van het publiek uitgejouwd. ‘Het merendeel heeft wel enthousiast meegeklapt’, zegt De Wever aan De Standaard.

Op de camping werden De Wever en haar vriendinnen lastiggevallen. ‘Ik heb er compleet doorgeslapen’, zegt De Wever. ‘Maar we hadden meerdere tenten en er was blijkbaar heel veel agressie, mensen met Vlaamse vlaggen hebben dingen vernield.’ Ze waren volgens De Wever op zoek naar haar en zijn verschillende tenten binnengedrongen. ‘Zelf weet ik er niet veel van, maar mijn vriendinnen hebben me het vanochtend verteld’, zegt De Wever. ‘De security moest tussenbeide komen.’

'Er los over'

‘Ik heb al eerder slechte reacties gekregen, maar dit is er los over. Ook omdat mijn vriendinnen er heel veel last van hebben gehad’, zegt De Wever. ‘Het is echt niet oké om je zo te gedragen.’

‘We zijn op de hoogte en zullen gepast optreden mochten er zich nog problemen stellen’, zegt Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop aan De Standaard. Volgens hem gaat het om een geïsoleerd incident.

Knack-journalist Jeroen de Preter, wiens dochter samen met De Wever op Pukkelpop is, zegt dat de vriendengroep nu bescherming krijgt van de security. De Wever is niet meer op het festival aanwezig.