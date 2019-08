Brute pech voor Eden Hazard: Rode Duivel van Real Madrid mogelijk enkele weken out

Real Madrid heeft vrijdag bekendgemaakt dat Eden Hazard een spierblessure heeft opgelopen in de rechterdij. De kapitein van de Rode Duivels lijkt out voor de seizoensopener van de Madrilenen, zaterdag (om 17u00) op het veld van Celta de Vigo.

“Uit de testen die werden uitgevoerd na de training van vandaag blijkt dat Eden Hazard een spierblessure heeft opgelopen in het voorste deel van zijn rechterdij. Zijn herstel wordt op de voet gevolgd”, liet Real Madrid in een persbericht op de website plaatsen.

Volgens huiskrant Marca staat Hazard “enkele weken” aan de kant. AS spreekt van een afwezigheid van “drie tot vier weken”. Onze landgenoot zou zo ook de eerste thuiswedstrijd, op 24 augustus tegen Real Valladolid, en het bezoek aan Villarreal, op 1 september, missen. Zijn eerste officiële duel voor de Koninklijke zou zo op 14 september, thuis tegen Levante, kunnen zijn. Het is ook zeer de vraag of Hazard de interlands van de Rode Duivels, op 6 september in San Marino en op 9 september in Schotland, haalt.

De blessure van de Madrileense topaankoop komt uiteraard hoogst ongelegen voor de Koninklijke. Real Madrid kende een zeer wisselvallige voorbereiding en ook Hazard zelf was nog niet op topniveau. Vorige week zondag werd in de laatste oefenwedstrijd 2-2 gelijkgespeeld tegen AS Roma. Voordien leden de Madrilenen nederlagen tegen onder meer Bayern München (3-1), Atlético Madrid (7-3) en Tottenham (1-0). Eden Hazard scoorde één keer, in het gewonnen oefenduel bij RB Salzburg (0-1).

Hazard ondertekende in juni een contract voor vijf seizoenen bij Real Madrid. De aanvoerder van de Rode Duivels zou Chelsea zo’n 100 miljoen euro hebben opgebracht, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 145 miljoen euro.

Zidane rekent alsnog op Gareth Bale en James Rodriguez

Nadat hij bijna een hele zomer op weg leek naar een roemloze exit bij Real Madrid, lijkt Gareth Bale toch nog een toekomst te hebben in de Spaanse hoofdstad. “Voor komend seizoen reken ik nog op hem”, vertelde Zinédine Zidane. “En dat geldt ook voor James Rodriguez.”

Foto: Photo News

Wat betreft Bale verandert Zidane het geweer helemaal van schouder. Tijdens de voorbereiding zei de Franse ex-wereldkampioen zelfs letterlijk dat een vertrek van de Welshman voor iedereen de beste oplossing zou zijn. Het Chinese Jiangsu Suning leek een uitweg te bieden, maar de entourage van Bale had er zijn twijfels bij en uiteindelijk blokkeerde zowaar de transfer van Ivan Santini van Anderlecht naar China de overgang. “Het leek er inderdaad lange tijd op dat hij zou vertrekken, maar vandaag zit hij hier bij ons in Madrid”, vertelde Zidane daags voor de competitieopener tegen Celta. “Alhoewel alles nog kan veranderen, reken ik op hem, zoals op alle andere spelers die momenteel bij de club zitten. Hij heeft hier zijn plaats en is een belangrijke speler. Ik hoop dat de spelers me het zo moeilijk mogelijk maken om de ploeg samen te stellen.”

James Rodriguez Foto: AFP

Ook de 28-jarige James Rodriguez ziet zijn speelkansen door de kwetsuren van Hazard en Marco Asensio met de minuut stijgen. De Colombiaan keerde onlangs terug van Bayern na een uitleenbeurt van twee seizoenen met wisselend succes. “James is in vorm en het is goed dat hij terug is. Ik ben tevreden met de spelers die ik heb. Tot 2 september kan er nog veel veranderen, voor alle ploegen”, verwees Zizou naar de transfergeruchten omtrent Neymar en Paul Pogba, al zal die laatste in Manchester moeten blijven en geeft de eerste de voorkeur aan een terugkeer naar FC Barcelona. “Voor ons is die wedstrijd van morgen/zaterdag belangrijk en daar zijn wij klaar voor.”