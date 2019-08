Ganni opent flagshipstore in Londen

Goed nieuws voor fashionista’s die binnenkort een citytrip naar Londen plannen: het Deense modelabel Ganni heeft net een flagshipstore geopend in de wijk Soho.

Ganni heeft zich de voorbije jaren opgewerkt tot een van de populairste Deense modelabels, mede dankzij het lef om verschillende prints en kleuren met elkaar te combineren. Het merk werd al in 2000 opgericht, maar pas sinds de overname in 2009 door het koppel Nicolaj en Ditte Reffstrup - hij als ceo, zij al creatief directeur - maakte het een hoge vlucht en werd het internationaal opgepikt.

Ook verschillende Belgische multimerkenboetieks zoals A Suivre, Pied de poule in Oostende en Kure in Brussel verkopen een selectie van het merk. Wie zich echter wil laten onderdompelen in het volledige walhalla van Ganni moest daarvoor naar Denemarken, Noorwegen of Zweden, maar sinds vandaag is er ook een flagshipstore dichter bij huis, in de Londense wijk Soho.

Ook de winkel zelf is op zich al een bestemming, met veel aandacht voor materialen en details. Ditte Reffstrup vertelt aan British Vogue dat ze een plek wilden creëren waar mensen graag tijd doorbrengen, maar ook aandacht is voor duurzaamheid. De tapijten bijvoorbeeld werden gemaakt van oude Ganni-stoffen. In de winkel staan ook recyclagetonnen waar klanten afgedankte kleding en schoenen van gelijk welk label kunnen inleveren. De gekozen kunstwerken tenslotte zijn speels en kleurrijk, ‘net zoals de persoonlijkheid van Ganni’, aldus Reffstrup.

Ganni opent binnenkort ook flagshipstores in New York en Los Angeles.