Is de zomer voorbij? ‘Temperaturen zullen deze maand niet meer hoog oplopen'

Is de zomer voorbij? De afgelopen dagen viel veel regen, en was het niet erg warm. ‘Volgende week zal meevallen’, zegt weerman David Dehenauw van het KMI. ‘Maar de temperaturen zullen niet meer hoog oplopen tot het einde van de maand.’

Volgende week voorspelt het KMI droger weer met meer zonneschijn, maar de temperaturen schommelen rond de 20 à 23 graden tot het einde van de maand. ‘Er zijn iets meer lagedrukgebieden en er is maritieme wind vanuit het westen en het zuidwesten’, zegt Dehenauw. ‘In de zomer voelt die wind kouder aan.’ Het is nog te vroeg om te voorspellen of september beterschap zal brengen.

Het blijft vrijdag droog, maar in de loop van de namiddag komt er stilaan meer bewolking vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Venen en 23 graden in het centrum.

Vrijdagavond wordt het geleidelijk zwaarbewolkt vanaf het westen. Er kan al wat regen vallen aan zee en over het noordwesten van België. ‘s Nachts komen er stilaan overal perioden van regen of motregen. Het is zacht met minima van 14 tot 18 graden.

Nat weekend

Zaterdag zijn er veel wolken met perioden van regen of motregen. Over het westen wordt het in de loop van de dag wel meestal droog met kans op enkele opklaringen. Zaterdagnacht gaat het flink regenen. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Zondag valt er nog vrij veel regen in het centrum en het oosten van het land. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen. Over het oosten blijft het overwegend zwaarbewolkt en waarschijnlijk nog regenachtig tot de namiddag. We halen maxima van 17 tot 22 graden.

Maandag is het licht onstabiel met een paar buitjes. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. Ook dinsdag krijgen we zon en wolken. Af en toe kan er een bui vallen. De maxima schommelen in de meeste streken nog steeds rond 20 à 22 graden, wat iets te koel is voor de tijd van het jaar.