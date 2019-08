NMBS staakt, maar reizigers kunnen route op voorhand plannen

Door een staking van de onafhankelijke spoorbond OVS zullen zaterdag maar de helft van de treinen rijden. Reizigers kunnen op voorhand wel al nagaan of hun trein zal rijden of niet.

‘Sinds twee uur vannacht kunnen treinreizigers via de app of de website hun route checken’, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS.

De NMBS voorziet een gegarandeerde treindienst, waardoor pendelaars op voorhand al kunnen weten of hun trein geschrapt zal zijn of niet. Op basis van het personeel dat aangeeft op voorhand te zullen werken wordt de gegarandeerde treindienst uitgewerkt. NMBS schat dat de helft van de treinen zal rijden, en kan aangeven welke routes geschrapt worden.

Pukkelpop

Naar Pukkelpop rijden de meeste treinen wel, maar vanuit Mol zullen geen treinen naar Hasselt rijden. ‘Het is afhankelijk van lijn tot lijn hoeveel hinder er zal zijn’, zegt Temmerman.

Van Brugge naar Knokke zullen ook geen treinen rijden, en de extra voertuigen die tijdens de vakantie worden ingezet naar de kust of Walibi bijvoorbeeld, worden ook geschrapt.

De staking zal geen gevolgen hebben voor de internationale treinen. De hogesnelheidstreinen Thalys, Eurostar en ICE rijden volgens het normale schema. Ook de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam is operationeel. Internationale reizigers krijgen de waarschuwing dat hun aansluiting in België mogelijk wegvalt, voor of na hun internationale traject.

Staking

De aanleiding van de staking is de verlofsituatie van de treinbegeleiders. Op 27 juli staakte de OVS ook al naar aanleiding van het conflict over vakantiedagen. Toen, ook een zaterdag, reden uiteindelijk drie op de vijf treinen.

De vakbond had al een stakingsaanzegging ingediend voor 17 augustus. Dinsdag vond nog overleg plaats tussen de NMBS en de OVS, zonder resultaat. ‘Ondanks een aantal zeer concrete toezeggingen die al eerder werden toegelicht, verkiest OVS echter opnieuw naar het stakingswapen te grijpen. NMBS betreurt dit, in de eerste plaats voor haar reizigers, die voor de tweede keer in nog geen maand de dupe zijn van een stakingsactie van één spoorbond’, klinkt het bij het spoorbedrijf.

De NMBS is van plan dit jaar 300 nieuwe treinbegeleiders aan te werven. Daarvan zijn er al meer dan 200 aangeworven, benadrukt de NMBS.