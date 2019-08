Duitsland zal overlevenden van Holocaust extra betalen

Duitsland zal meer betalingen uitvoeren aan de overlevenden van de Holocaust. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag aangekondigd.

‘De Duitse regering heeft ons net meegedeeld dat ze een supplement zullen geven aan duizenden overlevenden van de Holocaust: honderden euro’s per maand. Dat is belangrijk. Deze mensen verdienen dat. Ik dank de Duitse regering’, verklaarde Netanyahu in een video op Twitter.

Het bedrag komt bovenop de steun van de Israëlische regering, aldus de premier. Het Duitse ministerie van Financiën bevestigt dat meer dan 5.000 mensen een extra maandelijks bedrag krijgen. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het precies gaat. Op dit moment krijgen Joden die niet in Duitsland wonen zo’n 500 euro per maand van Duitsland.

Volgens het Israëlische ministerie van Financiën wonen zo’n 220.000 overlevers van de Holocaust in Israël. Het gaat dan zowel om Joden die in Europa onder het naziregime (over)leefden, als mensen die gevlucht zijn.