In de staat Rhode Island in de VS is een auto woensdag bijna ingereden op een groep betogers. De betogers blokkeerden de toegang tot een gevangenis, omdat die samenwerkt met de immigratiedienst ICE. Bekijk de beelden van het incident in de video hierboven.

De immigratiedienst ICE is omstreden in de Verenigde Staten. Vorige week werden bij een grote actie honderden migranten opgepakt, en daarbij raakten heel wat kinderen van hun ouders gescheiden. Bekijk de beelden van dat incident hieronder.