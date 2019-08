Black Box Revelation: duo trekt als drietrapsraket Pukkelpop op gang

‘Wie is zijn gsm al kwijt?’, vraagt Jan Paternoster het publiek van de Dance Hall. ‘We weten allemaal dat de eerste avond van Pukkelpop geen limieten kent!’ Niets zegt zo hard ‘Belgisch festival’ als in de modder en motregen, met een al dan niet binnengesmokkeld pintje, naar Black Box Revelation staan luisteren. Lukt het Jan Paternoster, Dries Van Dijck en Jasper Morel, de multi-instrumentalist die het duo voor het jongste album Tattooed Smiles in de studio en op het podium vervoegde, ook om dat gevoel om één uur ’s nachts in de Dance Hall op te roepen?

Aan hun enthousiasme zal het alleszins niet gelegen hebben. De drietrapsraket die Black Box Revelation nu is, zet na ‘High on a wire’ en ‘Gravity blues’ een nummer van Tattooed ...