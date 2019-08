Nike wil concurrentie afhouden met sneakerabonnement

Elke maand een nieuw paar sneakers aan huis geleverd: Nike start voor het eerst met een sneakerabonnement, gericht op snel groeiende kindervoeten.

We hebben intussen het concept van de maaltijdboxen in de armen gesloten, er is het bloemenabonnement waarbij (twee)wekelijks of maandelijks een niet zelf uitgekozen boeket bloemen wordt geleverd en wie regelmatig nieuwe beautyproducten wil testen, kan zich ook daarvoor abonneren. En nu wil Nike ons ook verrassen met op gezette tijden verse sneakers op de deurmat.

Het sportmerk lanceert deze maand in de Verenigde Staten Nike Adventure Club, een abonnementsformule waarbij op een vast tijdstip (maandelijks, elke zes weken of elke drie maanden) een nieuw paar kinderschoenen aan huis wordt geleverd.

Waarom? Nike wijst erop dat schoenen kopen met kleine kinderen geen aangename ervaring is, omdat kinderen vaak moeilijk kunnen uitdrukken wat ze precies willen. En omdat hun voeten aan sneltempo groeien is het geen aankoop die tot twee keer per jaar kan worden beperkt. ‘We willen dat schoenen kopen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt’, luidt het dan ook in de aankondiging.

Na het selecteren van de abonnementsformule (elke maand een nieuw paar sneakers kost 50 dollar per maand, elke zes weken 30 dollar per maand, en elke drie maanden 20 dollar per maand) kunnen de kinderen zelf een nieuw paar kiezen uit meer dan honderd aangeboden modellen van Nike of Converse (in 2003 opgekocht door Nike). Met een bijgeleverd meetinstrument in de vorm van een koelkastmagneet moeten ouders in staat zijn om telkens de juiste maat te bepalen.

Vooral de maandelijkse formule wordt financieel interessant als je gaat vergelijken met de gemiddelde waarde van een individueel paar, want ook duurdere voetbalschoenen behoren tot het aanbod. De schoenen worden daarna gratis aan huis geleverd en je kan op elk moment je abonnement pauzeren, benadrukt Nike. Schoenen beu of afgedragen? Nike belooft teruggestuurde schoenen te doneren of recycleren.

Concurrentie

Nike richt zich in de eerste plaats op kinderen tussen twee en tien jaar oud, maar het is niet uitgesloten dat de formule zal worden uitgebreid naar oudere leeftijdscategorieën. Want meer dan een dienst aan zijn klanten wil het sportmerk met het lidmaatschap consumenten aan zich binden, die zich anders wel eens zouden kunnen laten verleiden door concurrenten als Adidas, Fila en Reebok.