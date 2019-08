Nederlandse prinses Christina (72) overleden

De Nederlandse prinses Christina, zus van Beatrix, is vrijdagochtend op Paleis Noordeinde in Den Haag op 72-jarige leeftijd overleden. Christina leed al enkele jaren aan botkanker.

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix meldden het nieuws van haar overlijden op Twitter. ‘Wij zijn verdrietig door het overlijden van onze lieve zus en tante. Christina was een markante persoonlijkheid met een warm hart. Met haar muzikale gedrevenheid en talent wist zij velen te beroeren. Wij koesteren de vele mooie herinneringen aan haar.’ Getekend: WA, Máxima en Beatrix.

Het stoffelijk overschot van de prinses wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde, waar in besloten kring afscheid wordt genomen. De crematie vindt eveneens in beslotenheid plaats.

Maria Christina, Prinses der Nederlanden, werd op 18 februari 1947 op Paleis Soestdijk in Baarn geboren. Ze was de vierde dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard, en de jongste zus van prinses Beatrix. Volgens de Nederlandse omroep NOS was ze de minst bekende dochter, hield ze niet van publiciteit. Haar passie voor zang bracht haar naar Canada, waar ze aan een conservatorium studeerde.

In New York ontmoette prinses Christina Jorge Guillermo, met wie in 1975 trouwde en later drie kinderen kreeg: Bernardo, Nicolás en Juliana. In 1996 werd het huwelijk ontbonden.