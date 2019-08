Acteur uit ‘That ’70s show’ door vier vrouwen aangeklaagd voor seksueel misbruik

Vier vrouwen hebben de Amerikaanse acteur Danny Masterson (43), bij ons vooral bekend door zijn rol van Steven Hyde in de tv-serie ‘That ’70s show’, aangeklaagd wegens seksueel misbruik en intimidatie. Er werd ook een klacht ingediend tegen de Scientology-kerk, waarvan Masterson lid is.

De vier vrouwen verklaarden allemaal dat Masterson hen verkracht of aangerand heeft. De feiten dateren van begin jaren 2000, de vrouwen stapten eind 2016 en begin 2017 naar de politie met hun verhaal. ‘Sindsdien worden we gestalkt, achtervolgd en geïntimideerd door leden van de Scientology-kerk’, zo luidt de aanklacht. De politie is nog bezig met het onderzoek naar het misbruik, maar de acteur werd door de beschuldigingen eind 2017 wel al uit de Netflix-serie ‘The ranch’ geschreven.

Hond gestorven

Volgens de officiële aanklacht werden de vier vrouwen achtervolgd door aanhangers van de Scientology-kerk ‘als wraak omdat ze naar de politie gestapt waren’. Chrissie Bixler, een ex-vriendin van Masterson, beweert dat ze in oktober 2017 werd achtervolgd door twee mannen die haar filmden. ‘Kort erna stierf mijn hond een onverwachte dood. Onderzoek toonde aan dat hij traumatisch letsel had opgelopen aan de luchtpijp en slokdarm.’

Bixler beweert dat ze ook online werd lastiggevallen en dat Scientology-leden mensen ertoe aanzetten om valse online advertenties in haar naam te plaatsen waarin ze anale seks aanbood. ‘Ik werd gestalkt en geviseerd voor kredietkaartfraude’, zegt ze nog. ‘En het beveiligingssysteem dat ik thuis liet installeren, werd meermaals gehackt en uitgeschakeld.’

Een andere aanklaagster, Marie Bobette Riales, verklaart dat ze zelfs op vakantie werd achtervolgd en gefotografeerd en dat haar e-mailaccount werd gehackt. ‘En de ruit in de slaapkamer van mijn dertien jaar oude zoon werd midden in de nacht aan diggelen geslagen’, aldus de vrouw. ‘De foodtruck die ik uitbaat werd meermaals gevandaliseerd en werd ook het slachtoffer van valse recensies online.’

De twee andere vrouwen worden niet bij naam genoemd, maar de beschuldigingen zijn gelijkaardig als de andere twee. Een ervan zegt dat ze de voorbije jaren amper haar huis heeft verlaten uit schrik.

‘Meer dan belachelijk’

Masterson heeft de beschuldigingen altijd ontkend en doet dat ook nu nog. ‘Dit is meer dan belachelijk. Mijn ex-vriendin probeert al twee jaar uit te lokken dat ik haar publiekelijk ga aanvallen, maar ik ga niet in die val trappen. Ik ga haar verslaan in de rechtbank. Ik kijk er naar uit, want dan zal het publiek eindelijk de waarheid te zien krijgen. Zodra haar zaak verworpen is, zal ik ook de anderen die op haar kar sprongen vervolgen omdat ze mij en mijn familie schade hebben berokkend.’